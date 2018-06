Schrammbord-Rückbau könnte teuer werden

Entweder alle oder keiner. Das ist die Essenz aus dem Wunsch der Stadt Markdorf gegen die zugebauten Schrammborden in Markdorf-Süd vorzugehen. So sieht es jedenfalls Torsten Schneider, Leiter des Baurechtsamts im Gemeindeverwaltungsverband Markdorf.

Schneider spricht von zehn bis 15 Fällen, die er nun prüfen muss. Die Bauvorhaben seien, wenn sie keine Befreiungen durch den Technischen Ausschuss der Stadt Markdorf benötigt haben, im Kenntnisnahmeverfahren geregelt worden. „Der Gesetzgeber sieht dann vor, dass es keine Kontrolle gibt“, sagt Schneider. Das ist in Paragraph 51 der Bauordnung des Landes Baden-Württemberg geregelt.

Einzäunungen und Einfassungen

Ist die Stadt Markdorf nun konsequent und fordert die Entfernung der auf den Schrammborden befindlichen Elementen, dann könne das laut Schneider für den einen oder anderen Bauherren richtig ins Geld gehen. Dabei geht es um etwa um Einzäunungen der Grundstücke oder um Einfassungen für Mülleimer. Der Technische Ausschuss und Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann signalisierten am Dienstagabend jedenfalls, dass sie nicht gewillt seien, die Überschreitung der jeweiligen Baufelder zu akzeptieren – zumal das Vorgehen auch eine Signalwirkung habe, sich an bestehende Bebauungspläne zu halten.

Nun muss nicht jeder Bauherr in Markdorf-Süd Sorge haben, dass er bald einen Brief vom Baurechtsamt bekommt, wenn er bis zur Grundstücksgrenze gebaut hat. Schrammborden sind nur dort im Bebauungsplan eingeplant worden, wo es keinen Gehweg gibt, betont Schneider. So wäre es etwa für Autofahrer leichter zu rangieren, ohne gleich der Gefahr ausgesetzt zu sein, gegen etwas zu fahren.

Zunächst würden die betroffenen Bauherren ein Schreiben vom Baurechtsamt bekommen, mit der Bitte, eine Stellungnahme abzugeben. Zuvor müsste die Behörde jedoch eine komplette Bestandsaufnahme in dem Baugebiet machen und eruieren, wer gegen die Vorgabe verstoßen hat. „Mit dem Thema wird ein großes Fass aufgemacht“, hatte Schneider Ende Oktober im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung betont. Seit Dienstagabend ist wohl klar, dass die Stadt Markdorf dieses Fass wirklich aufmachen möchte.