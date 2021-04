Schnelltests in der Mehrzweckhalle

Die Stadt markdorf hat in der Mehrzweckhalle in Leimbach im Johann-Hillebrand-Weg 3 eine Corona-Schnellteststelle eingerichtet. In der nächsten Woche kann man sich am Dienstag, 13. April, von 17 bis 20 Uhr, am Donnerstag, 15. April, von 17 bis 20 Uhr, und am Samstag, 17. April, von 9 bis 14 Uhr testen lassen.

Das Testangebot richtet sich laut Stadtverwaltung ausschließlich an Bürger mit einem Erstwohnsitz in der Stadt Markdorf. Die Nutzung des Angebotes ist kostenlos. Es können nur Personen getestet werden, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen.

Eine Testung ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich! Anmelden kann man sich werktags zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 07544 / 50 02 27. Die Anrufer erhalten dann einen Termin. Es wird um pünktliches Erscheinen gebeten. Außerdem sollte man ein amtliches Ausweisdokument mitbringen.