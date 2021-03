Schnelles Internet für das Deggenhausertal

Gasanschluss und Highspeed-Internet am Höchsten: Das Stadtwerk am See, dessen Telekommunikations-Tochterfirma TeleData und eine Bürgerinitiative haben Leitungen und Leerrohre mit einer Länge von 1,1 Kilometern verlegen lassen. Mit einem Spezialpfflug, wie Jürgen Schäfler, Baustellenleiter des Stadtwerks, berichtet. Der Pflug brauche viel Platz und könne deshalb nicht überall zum Einsatz kommen. „Normalerweise bräuchten wir für eine solche Strecke ein bis zwei Wochen mit dem Bagger“, sagt Schäfler.

Nun profitieren voraussichtlich ab Herbst 2021 die Ortschaften Rubacker und Lehenhof von schnellem Internet und Anschlüssen ans Gasnetz, ist der Stadtwerk-Mitteilung weiter zu entnehmen.

Seit 2018 engagieren sich Einwohner auch in kleinen und abgelegenen Ortschaften des Deggenhausertals erfolgreich für schnelles Internet in ihren Orten. So war auch dieses Mal die Bürgerinitiative Impulsgeber für den Ausbau des Gas- und Glasfasernetzes am Höchsten.