Schnattinchen landen auf Platz eins

Der neue Fasnetsball der Historischen Narrenzunft Markdorf hat seine erste Spaßprobe bestanden. „FuN – Firlefanz und Narrentanz“ heißt das neue Ballkonzept, das den bisherigen Zunft- und Bürgerball ersetzen soll. Die Premiere am Samstag war erfolgreich, die Stadthalle war voll besetzt und das Programm war abwechslungsreich und sehenswert.

Mit dem Einmarsch der verschiedenen Gruppen der Narrenzunft Markdorf startete auch die gute Stimmung bei den Ballbesuchern. Die neu formierte Gruppe der Garde-Mädchen zeigte auf der Bühne ihr Können. Es folgte die Vorstellung der Gruppen zur Kostüm- und Maskenprämierung.

Die Verkehrssituation am Bahnübergang nahm Uwe Schulz mit seiner Gruppe von Hänselern und Kaujohle auf’s Korn, der „SchrAmpel-Wahnsinn“ lautete ihr Thema. „Ampel an, Ampel aus, in Markdorf ist die Ampel ein Graus“, riefen die Mitglieder der Gruppe Strunk, gewandet in riesige Ampeln. Sie hatten auch zwei kleine Zebrastreifen mitgebracht. Die Gruppe Kabisreuter, seit Jahren bei der Maskenprämierung dabei, machte es sich diesmal einfach: „Clowns, nix psunders“ so ihr Thema, dabei traten sie in tollen, bunten Clown-Kostümen auf. Den ersten Platz bei den Gruppen erreichten die Alt Markdorferinnen als Schnattinchen, eine gelbe Entenschar unter der Leitung des ehemaligen Narrenbolizei Heinz Schwenninger. Bei den Einzelmasken waren die Pandas, die Ägypter und der Tod vertreten.

Beim Bühnenprogramm machte traditionell der Narrensamen den Anfang. Die Tanzmäuse starteten diesmal als Astronauten in den Weltraum. Eine quirlige Schar, die sichtlich viel Spaß bei ihrem Auftritt hatte, der von Nina Blaschke einstudiert wurde. Die Stadthalle war zu niedrig, als die Fahnenschwinger mit ihren Flaggen ein buntes Bild auf und vor die Bühne zauberten. Beim hochwerfen der Flaggen hieß es aufpassen, dass Beleuchtung oder Dekoration nicht beschädigt wurden. Bei den Ansagen hatten sich die Organisatoren ebenfalls was Neues einfallen lassen, so besangen die bei Hemdglonker Markus Kölle und Norbert Klöck den Mond. Ganz auf Worte verzichteten die Musikanten Christiane und Leonie Riedmann und Thomas Benz. Umso mehr redeten Annika und Nicola Benz über vergangene Zeiten.

Erstmals präsentierte sich die Neue Tanzgruppe der Narrenzunft, mit flotten Rhythmen und einer gut gelungenen Choreografie begeisterten die jungen Damen das Publikum. Wahre Begeisterungsstürme, besonders bei den weiblichen Besuchern, gab es beim Auftritt der Show-Gruppe „Blues Brothers“, zu der auch einige Mitglieder des Markdorfer Turnvereins gehören. Was die jungen Turner da auf der Bühne zeigten, war eine super sportliche Show. Der Auftritt des Fanfarenzuges Graf-Zeppelin leitete dann zur närrischen Party über, die Partyband „Hautnah“ sorgte dann für gute Stimmung.