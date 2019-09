Schmutzwassergebühr steigt auf 2,15 Euro pro Kubik

Wie bereits bei den Haushaltsberatungen ankündigt, legte Kämmerer Michael Lissner in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag aktuelle Gebührenkalkulationen für Abwasser, Niederschlagswasser und Frischwasser vor. Weitere werden Kalkulationen für andere Bereiche der Stadt werden folgen, kündigte Bürgermeister Georg Riedmann an.

Die Abwasserbeseitigung sei eine öffentliche Einrichtung der Stadt, bei der kostendeckende Gebühren zu erheben sind, stellte Lissner zu Beginn seiner Erläuterungen klar. Die letzte Änderung erfolgte zu Beginn des Jahres 2013. Derzeit beträgt die Schmutzwassergebühr 1,95 Euro pro Kubikmeter, ab Januar werden es 2,15 Euro sein, so der fast einstimmige Beschluss des Gemeinderates. Es gab nur eine Nein-Stimme von Gemeinderat Rolf Haas (FDP), der Vorschläge zur Kostenreduzierung vermisste.

Im Bereich Schmutzwasser habe es in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen gegeben, erklärte Lissner. So der Ausbau der Kreuzgasse, der Eisenbahnstraße, des Kanalnetzes Möggenweiler und der neue Sammler Richtung Kläranlage. Ebenso müsse die Stadt einen Anteil von rund 1,8 Millionen Euro zum Ausbau der vierten Reinigungsstufe in der Kläranlage tragen. Zur Steigerung der Gebühr trage auch bei, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Frischwasser kontinuierlich zurückgehe, erklärte der Kämmerer. Nach dem Frischwasser-Verbrauch wird die Abwassergebühr errechnet.

Deutlich kräftiger steigt die Gebühr für das Niederschlagswasser, waren es bisher 23 Cent je versiegeltem Quadratmeter Grundstücksfläche, sind es ab Januar 50 Cent. Dies sei auch durch genauere Zuordnung der Kosten im Abwasserbereich möglich, erläuterte Lissner. Die großen Mengen Regenwasser würden auch wesentlich zu den Kosten des Kanalsystems beitragen, dies gelte ebenso für die Reinigung im Bereich der Kläranlage.

Beim Frischwasser wird es eine kleine Reduzierung geben, beträgt die Gebühr derzeit 1,81 Euro pro Kubikmeter, werden es ab Januar nur noch 1,80 Euro sein. Bei der Zählergebühr wird es eine leichte Steigerung geben, um auch die anfallenden Fixkosten abzudecken. Da die Wasserversorgung als Wirtschaftsunternehmen geführt werde, könnte zukünftig auch eine Konzessionsabgabe berücksichtigt werden, gleiches gelte für eine Gewinnabgabe. Zukünftig werde er alle zwei Jahre eine Neukalkulation der Kosten dem Gemeinderat vorlegen, kündigte der Kämmerer an, um starke Veränderungen zu vermeiden.