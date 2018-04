Schlecht erreichbar und zu langsame Internetverbindung

Die schnelle Erreichbarkeit über die Straße und die bessere Versorgung mit dem schnellen Internet, bei diesen Punkten besteht für die Markdorfer Unternehmen dringender Handlungsbedarf, dies ergab die dritte Standortumfrage der IHK-Bodensee-Oberschwaben. Die Ergebnisse stellte Hauptgeschäftsführer Peter Jany am Montag Markdorfer Unternehmern vor.

Die erste Standortumfrage gab es bereits 2007, erläuterte IHK-Vizepräsident Michael Grossmann. Ziel sei es gewesen, die Meinung der Unternehmen zu erfahren, wie zufrieden sie sie mit dem Standort sind, was sollte verbessert werden. Seitdem gibt es im fünfjährigen Rhythmus die Standortumfragen, die auch gleichzeitig in den IHK-Bezirken Reutlingen und Ulm stattfinden. Die Rücklaufquote der Fragebögen war mit 18 Prozent im Bereich der Stadt Markdorf hoch.

Bereich Verkehr bleibt ein Sorgenkind

Die Standortumfrage habe eine hohe Bedeutung für die Stadt, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann, es sei wichtig zu erfahren, was die Kommune verbessern muss. Die Umfrage habe nochmals bestätigt, wie dringend im Bereich Verkehr Verbesserungen notwendig sind. Handlungsbedarf bestehe auch bei der Breitbandversorgung, der Verfügbarkeit von Fachkräften, ebenso von Wohnraum und Gewerbeimmobilien.

Markdorf ist in den vergangenen 16 Jahren mit 13,9 Prozent bei der Einwohnerzahl deutlich stärker gewachsen als die Region (4,3 Prozent) und dieses Wachstum werde anhalten, erklärte Hauptgeschäftsführer Peter Jany. Die Prognosen sagen für die nächsten 20 Jahre weitere zehn Prozent voraus. Unüblich, mit rund 4400 ist die Zahl der Einpendler etwa genauso hoch wie die der Auspendler. Der Anteil der Gewerbesteuer beträgt fast 52 Prozent am Gesamtsteueraufkommen der Stadt, dies bedeute auch eine starke Abhängigkeit, stellte Jany fest. Mit dem Wirtschaftsstandort sind die Unternehmer zufrieden, Drei Viertel von ihnen würden Markdorf anderen Unternehmen bei Ansiedlungsüberlegungen empfehlen. Allerdings sind sie auch bereit außerhalb von Markdorf flächenmäßig zu expandieren, jedes fünfte Unternehmen in Deutschland, jedes sechste sogar weltweit, dies seien sehr hohe Anteile, warnte Jany.

In der anschließenden Diskussion berichtete Bürgermeister Georg Riedmann, dass die Stadt zwei weitere Buslinien Richtung Friedrichshafen anstrebe, ferner soll die Busverbindung Ravensburg – Konstanz verbessert werden. Im Bereich Straßenbau seien die Planungen für die B 30 und B 31 sehr schwierig, es gebe zu viele unterschiedliche Interessen, nur wenn alle gut mitarbeiten gebe es eine Chance für die B 31-neu. Ebenso wird bei der Bodenseegürtelbahn ein 30-Minuten-Takt angestrebt. Beim Thema Wohnungsbau stellte Peter Jany fest, dass Baulücken-Bebauung nicht ausreiche, es müssten neue Wohngebiete erschlossen werden, wenn 2000 Menschen nach Markdorf kommen, brauchen sie Wohnungen. Die IHK strebe kein weiteres Wachstum an, aber die vorhandenen Unternehmen müssen gehegt und gepflegt werden, um sie halten zu können, entgegnete Jany auf eine entsprechende Frage.