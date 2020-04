Schlägerei endet mit zwei schwer Verletzten

Zwei Personengruppen sind am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Markdorf in einen handfesten Streit geraten.

Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei aus jeder Partei je ein Kontrahent mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und dadurch schwer verletzt. Der verständigte Rettungsdienst brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Den restlichen Beteiligten wurde von der Polizei ein Platzverweis ausgesprochen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.