Schimpfworte in Auto eingeritzt – zum zweiten Mal

Ein geparkter Wagen ist am vergangenen Wochenende in der Steinstraße in Markdorf zum wiederholten Male zerkratzt worden. In den Lack des Opels wurden deutlich Schimpfworte eingeritzt, sodass ein Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro entstand.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07544 / 96 200 beim Polizeiposten in Markdorf zu melden.