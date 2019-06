„Schiffsladungen“ kommen in der Stadtgalerie an

Die neue Ausstellung in der Stadtgalerie startet am Freitag. Die Nummer vier in der zweijährigen Reihe Papier steht unter dem Thema „Schiffsladungen“. Die beiden Künstler To Helbig und Till Daus präsentieren erstmals gemeinsam ihre Arbeiten. Ein Großteil der Werke ist speziell für die Ausstellung in Markdorf, für die Räume der Stadtgalerie geschaffen worden. Die Vernissage ist am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr. Eine Führung mit den beiden Künstlern gibt es am Samstag ab 11 Uhr. Die Ausstellung endet am 30. August.

Es ist eine außergewöhnliche Ausstellung, es beginnt damit, dass der Parkettboden in der Galerie mit Papier bedeckt ist. Mit weißem Schablonenpapier, in sich stabil, glatt und hochweiß, erklärte To Helbig. Das soll den gesamten Raum in der Stadtgalerie schließen, eine Verbindung herstellen zwischen den verschiedenen Arbeiten. Die Besucher sollen Spuren hinterlassen und einen anderen, ungewohnten Raum in der Galerie sehen. Ob sie das Papier nach Ende der Ausstellung für ihre Arbeiten verwenden, darüber haben die beiden Küntler noch nicht nachgedacht.

Das Außergewöhnliche sind auch die Arbeiten, aus Papier oder Karton, zu den verschiedensten Formen verarbeitet. So zwei riesige, raumfüllende Hängematten, gefüllt mit allerlei Kartons und Papierarbeiten. Den zweiten Raum füllt ein großes Boot, dazu Kartons und gewickeltes Papier. Helbig und Daus haben die Galerie im Februar ausführlich besichtigt, um sich einen Eindruck von den Räumen, von der Umgebung zu verschaffen Dazu gehörte auch ein Ausflug zum See.

Danach haben die beiden ein Konzept entwickelt und mit den Arbeiten begonnen, berichtet Helbig. Zwischendurch haben sie sich getroffen, um sich abzustimmen, ob die Werke zu den Räumen passen. Ein Buch-Objekt von Helbig hat den Titel „Schiffsladungen“, beide waren sich schnell einig, dass dies auch eine gute Überschrift für die Ausstellung in Markdorf sei. Dies passe sehr gut zu ihrem Arbeitsort, beide arbeiten und wohnen in der Nähe der Ostsee, bei Schwerin. Es passe auch gut zum Ausstellungsort mit seiner Nähe zum See. Verpackung, Verpackungsmaterial sei bei der Verschiffung von Waren ein wichtiger Bestandteil. Bei seinen Arbeiten nutze er nicht immer das übliche papierene Material, sondern auch Öl- und Teerpapier, was er in der Umgebung finde, sagte Helbig.

Bei seiner Tätigkeit als Umzugsfachkraft habe er viel mit Kartonagen zu tun, Material das er erstmals in dieser Größenordnung für seine Arbeiten genutzt habe, erklärte Till Daus. Eigentlich erstellte er Druckgrafiken, einige seien auch in Markdorf zu sehen. Der Kunstverein werde zu der Ausstellung einen Katalog erstellen, kündigte Vorsitzender Bernhard Oßwald an, der etwa Ende Juli erscheinen soll.