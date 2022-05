In Markdorf brennt es an mehreren Stellen – drei Pferde tot

Im Lilienweg in Markdorf hat es in der Nacht zum Sonntag zeitweise an drei Stellen gleichzeitig gebrannt. Eine Scheune brannte vollständig ab. Dabei kamen drei Pferde zu Tode, berichtet die Polizei auf Anfrage von „Schwäbische.de“.

Auch ein Bauwagen des dortigen Waldkindergartens ist komplett niedergebrannt. Ebenfalls geriet ein Anhänger mit Reisig in einer weiteren Scheune in Brand. Er konnte jedoch laut Polizei von den Einsatzkräften herausgezogen werden, sodass die Scheune selbst nicht beschädigt wurde.

Nach Angaben der Polizei wurde der Brand um 2.44 Uhr erstmals gemeldet. 113 Rettungskräfte waren vor Ort. Auch ein Polizei-Hubschrauber kam zum Einsatz.

Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen wurden aufgenommen.