Unbekannte haben am Montag zwischen 1.30 und 9.45 Uhr die Heckscheibe eines in der Straße Unterleimbach in Markdorf abgestellten Hyundai eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07551 / 80 40 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.