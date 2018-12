Schülerinnen am Bildungszentrum Markdorf erturnen sich den Sieg

Vor Kurzem ist das Kreisfinale des Bundeswettbewerbs der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen des Bodenseekreises in Markdorf ausgetragen worden. Insgesamt 17 Mannschaften aus sämtlichen Schularten des Landkreises zwischen Überlingen und Neukirch traten laut Pressemittelung in unterschiedlichen Wettkämpfen gegeneinander an.

Aufgrund der vielen Teilnehmer wurde bei der eintägigen Veranstaltung bis in den Nachmittag hinein geturnt. Die Schülerinnen Emma und Jana Zimmermann, Alina Senft, Melina Braccia und Sophia Jankowiak vom Schulverbund am Bildungszentrum Markdorf (BZM) gingen in der Wettkampfklasse III/2 an den Start. Hier wird P4 bis P6 an den Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden (JG 2003 und jünger) geturnt. Die BZM-Delegation erturnte sich überragend den ersten Platz und qualifizierte sich für das Regierungspräsidiums-Finale, welches in Albstadt-Ebingen ausgetragen wird. Die drei anderen Mannschaften des Schulverbundes erlangten am Ende der Wettbewerbe die Plätze zwei und drei sowie in der Wettkampfklase IV/2 Platz den sechsten Rang.