Schüler bauen Handyhalter mit Lautsprecherfunktion

Im Rahmen des Ferienprogramms der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis hat der Markdorfer Ladenbauspezialist Konrad Knoblauch 30 Jugendliche über seine Lehrberufe informiert. Gemeinsam entwickelten und bauten die Schüler bei „wissen was geht“ einen Handyhalter und erhielten so einen realen Einblick in die Ausbildungsberufe und den Arbeitsalltag bei Knoblauch, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Personalverantwortliche Renate Bleher begrüßte die Schülergruppe und erklärte das Aufgabengebiet des auf Laden- und Objekteinrichtungen spezialisierten Unternehmens. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch die Fachbereiche konnten die Jugendlichen entscheiden, welchen Beruf sie sich genauer anschauen möchten. Zur Wahl standen technischer Produktdesigner, Bauzeichner, Schreiner und Kaufmann für Büromanagement – eben die Berufe, in denen Knoblauch ausbildet. In kleinen Gruppen konnten die Schüler ihre gestellte Aufgabe anpacken. So legten die Bauzeichner im Computer eine Fertigungszeichnung für den Handyhalter an, die Schreiner in der Werkstatt bauten nach der Fertigungszeichnung das Häuschen nach. Die technischen Produktdesigner entwickelten zeichnerisch den Inhalt und deren Umgebung um den Handyhalter mit Soundverstärkung, während die Kaufmänner für Büromanagement einen Verkaufsflyer gestalteten.

Nach einer Stunde trafen sich alle wieder im Knoblauch-Bistro zur Präsentation der Arbeiten und zur Verlosung der elf Handyhalter – welche heiß begehrt, unter den Schülern waren.