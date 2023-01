Satirischer Jahresrückblick im Theaterstadel

Am Ende eines jeden Jahres stellt man sich die bange Frage: Was war nur wieder alles los? Wie soll man sich diese Informationsflut bloß merken? Schließlich will man mitreden können. Die Fragen will Kabarettist Holger Paetz in Markdorf beantworten.

Der Kabarettist hat die „Highlights“ des Jahres 2022 gesammelt und präsentiert sie in seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-Jahresrückblick-Show „So schön war’s noch selten!“ – eine kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate.

Der Schwabinger Kunstpreisträger räsoniert über Politisches und Alltägliches, defloriert Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig. Blitzgescheit und anspruchsvoll treibt er seine rasanten Wortspiele auf die Spitze. So schön schwarz hat man das vergangene Jahr wohl noch kaum erlebt.

Seinen satirischen Jahresrückblick gibt es am Samstag, 7. Januar um 20.30 Uhr im Theaterstadel Markdorf. Einlass ist ab 19 Uhr.