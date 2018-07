Sandra Steffelin löst Benito di Meco ab

„Du bist ein Paradebeispiel, was Integration betrifft.“ Bürgermeister Bernd Gerber bedachte Stadtrat Benito di Meco am Dienstagabend zum Abschied mit lobenden Worten. Der 69-Jährige scheidet aus eigenem Wunsch aus dem Gremium aus. Und verbringt viel Zeit in seiner alten Heimat Italien. „Ich liebe beide Städte“, sagte di Meco. „Es kann sein, dass ich doch wieder nach Markdorf komme.“ Als er 1966 hierher gezogen sei, habe er sich nicht träumen lassen, dass er einmal Stadtrat werde. „Ich habe mich hier wie in einer Familie gefühlt. Bleiben wir Freunde“, sagte er zu den ehemaligen Kollegen.

Nicht lautstark sei er als Gemeinderat gewesen, aber das eine oder andere habe er in den zwölf Jahren seiner Tätigkeit angesprochen, so Gerber. „Du bist ein Vorbild.“ Der Italiener habe seine Wurzeln nie verleugnet, aber erkannt: „Da, wo man lebt, dort muss man sich einbringen.“

Zur Erinnerung an die „alte Heimat“ Markdorf bekam di Meco ein Bild der örtlichen Künstlerin Paula Welke überreicht, das eine Stadtansicht Markdorfs zeigt – und natürlich Wein. Der Bürgermeister endete mit einer Ankündigung: „Ich denke, dass wir Deine Gastfreundschaft immer wieder in Anspruch nehmen.“ Schon zuvor war der Stadtrat einige Male in der italienischen Heimat di Mecos zu Besuch.

Für di Meco rückte Sandra Steffelin nach. Die 43-jährige ist Fliesenlegermeisterin und betreibt mit einem Kompagnon einen Handwerksbetrieb im Schießstattweg mit vier Mitarbeitern. Sie hat einen Hund, ist Mitglied im Narrenverein Ittendorf und dem gemischten Chor Ittendorf, arbeitet ehrenamtlich bei der Markdorfer Tafel mit und geht gerne und oft Rad fahren.

Nicht nur als Gemeinderätin der Freien Wähler beerbt sie Benito di Meco. Auch in den Ausschüssen rückt sie für ihn nach. So ist sie künftig im Technischen Ausschuss und im Verwaltungsausschuss dabei, ebenso im Sozialausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Auch im Gemeindeverwaltungsverband Markdorf und dem Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee ist sie vertreten.

Mit einer hohen Stimmenzahl sei Benito di Meco 1999 in den Stadtrat gewählt worden, erinnerte sich Bernd Gerber. Der ehemalige Wirt des Restaurants „di Meco“ erwiderte mit Schalk in den Augen: „Ich kenne viele, die mich gewählt haben. Und viele andere, die ich kenne, hätten mich gerne gewählt.“ (iw)