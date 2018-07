Saisonende: Mehr Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen im westlichen Bodenseekreis hat im November deutlich zugenommen. Die Arbeitslosenquote ist saisonbedingt gestiegen. Die gute Nachricht: Die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Unternehmen und Beschäftigten ist erstmals seit Beginn der Wirtschaftskrise rückläufig.

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Konstanzer Agenturbezirk bei 5,2 Prozent (Vormonat 4,9 Prozent). Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist im November um 486 auf 9458 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Anstieg leicht höher aus: 2008 nahm die Zahl der Arbeitslosen im November nur um 361 zu. Der Grund: Da das Saisonende in der Gastronomie sich bis in den November verschoben hat, fiel der Anstieg höher als im Vorjahr aus.

Kein anderer Agenturbezirk in Baden-Württemberg weist in den vergangenen Wochen eine ähnlich hohe Zunahme aus wie der Konstanzer. Landesweit ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Unter den 24 Agenturen in Baden-Württemberg gibt es die höchsten saisonalen Schwankungen in Konstanz.

Insbesondere die Arbeitslosigkeit der Ausländer hat im November überproportional zugenommen. 1900 gemeldete Arbeitslose sind 128 oder 7,2 Prozent mehr als im Vormonat. Grund ist auch hier das Saisonende in der Gastronomie, in der überdurchschnittlich viele Ausländer beschäftigt werden. Nach den neuesten Kurzarbeiterzahlen (September 2009) arbeiteten im Agenturbezirk rund 5300 Beschäftigte in 270 Betrieben kurz. Gegenüber der letzten Erhebung im Juni ging die Zahl der betroffenen Beschäftigten um rund 1100 zurück.

In allen vier Geschäftsstellenbezirken ist die Zahl der Arbeitslosen im November gestiegen. Durch das Ende der Gastrononomiesaison verzeichnet der Überlinger Bezirk den weit höchsten Anstieg. 1900 Arbeitslose sind 228 oder 13,6 Prozent mehr als im Oktober. Die Arbeitslosenquote stieg mit 4,3 Prozent erstmals seit sieben Monaten wieder über die 4-Prozent-Marke, liegt aber im Vergleich mit den anderen Geschäftsstellen immer noch deutlich günstiger.