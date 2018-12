Sänger vereinen jubelnde Freude und innige Andacht

Mit barockem Weihnachtsjubel hat der Chor der Musikfreunde Markdorf unter der Leitung von Uli Vollmer am Sonntag in der Nikolauskirche auf das Christfest eingestimmt. Zusammen mit dem Barockorchester La Banda und der Airbus BSG Dornier Chor- und Instrumentalmusik haben die Musikfreunde die Kantaten I bis III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach aufgeführt, welche die Geburt Jesu, die Verkündigung der Engel an die Hirten und deren Weg zur Krippe betrachten.

Paukenschläge und Trompeten führten ein in das jubelnde „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan“, das gleich zu Beginn die Grundstimmung des gewaltigen Werks wiedergibt. Der Chor übernahm das mächtige Pulsieren, vitaler Jubel wogte durch die Stimmen in einem einzigen vorwärts drängenden Impuls. Flöten, Oboen und Streicher unterstrichen die Stimmung, da setzte der Evangelist mit der vertrauten Botschaft aus dem Lukas-Evangelium ein: „Es begab sich aber zu der Zeit.“

Ohne Sentimentalität

In klarer Diktion, ohne Sentimentalität hat der portugiesische Tenor Tiago Pinheiro de Oliveira den Evangelisten gesungen. Von strengem Reiz war die etwas angestrengte Stimme des Altus Tobias Knaus in der Arie „Bereite dich, Zion“. Beseelte Schlichtheit prägte den nachfolgenden Choral „Wie soll ich dich empfangen?“ Chorsoprane und der katalanische Bassist Francesc Ortega Marti besangen das Kind. Mit warmem Ton leiteten die Naturtrompeten die Arie „Großer Herr und starker König“ ein, die der Bassist dynamisch, aber zu distanziert sang, um zu berühren. Mit der vertrauten Melodie von „Vom Himmel hoch“ im Choral „Ach, mein herzliebes Jesulein“ beendete der Chor die erste Kantate.

Hirten und Engel

Bezaubernd schwebend ließ das Orchester in der Sinfonia den Gesang der Engel und die Schalmeien der Hirten einander begegnen und umspielen. Als Engel verkündete die Sopranistin Ina Weißbach kraftvoll die frohe Botschaft. Im Dialog mit der Traversflöte mahnte der Tenor in eiligen Tonfolgen die Hirten, zum Neugeborenen zu eilen. In der berührenden Arie „Schlafe, mein Liebster“ fand der Altus zum innigen Ton. Dynamisch trieb Vollmer seinen Chor im „Ehre sei Gott in der Höhe“ der Engel empor.

Beherrschend in der dritten Kantate war der mächtige Eingangschor „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen“, dessen Wiederholung zuletzt zusammen mit den Solisten den strahlenden Schlusspunkt setzte. Heiter haben Sopranistin und Bassist zuvor im Duett Trost und Freiheit besungen und der Altus im Dialog mit der ersten Geige das „selige Wunder“ betrachtet, das es zu bewahren gilt. Eine Aufführung, die besonders durch die innigen und die jubelnden Chöre und den pastoralen Klang der Instrumente berührt hat.