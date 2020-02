Rotary-Club spendet an Stiftung Valentina

Bereits zum zweiten Mal unterstützt der Rotary Club Markdorf die Stiftung Valentina. Jedes Jahr ist der Club beim Weihnachtsmarkt vertreten und bietet das beliebte Wildschwein-Gulasch an, der Erlös aus dem Verkauf im Dezember und Spenden der Marktbesucher ergaben 3600 Euro, der Club hat den Betrag noch aufgerundet, so dass Präsident Dieter Walliser am Freitag einen Scheck über 4000 Euro an Renate Peter übergeben konnte.

Die Stiftung Valentina unterstützt ein Projekt der Ulmer Uniklinik, dass die Pflege und intensiv-medizinische Betreuung schwerkranker, insbesondere krebskranker, Kinder zu Hause ermöglicht. Bisher gibt es dieses Angebot nur für Erwachsene. Im Großraum Ulm, mit den sieben Landkreisen, unter anderem dem Bodenseekreis, fehlt das Angebot für Kinder. Initiator der Stiftung sind Renate und Kurt Peter, ihre Tochter Valentina starb 2016, mit 13 Jahren an einem Knochentumor. Die Ulmer Uniklinik sei ein zentraler Behandlungsort für krebskranke Kinder aus dem Bereich zwischen Konstanz und Ulm, berichtete Renate Peter. Ein Anliegen der Kinderonkologie sei es, den Familien und den Kindern zu helfen und diese zu unterstützen, möglichst viele schöne Tage zu erleben und die letzten Wochen und Tage zu Hause zu verbringen. Das bedeute ein Stück Normalität für die kranken Kinder und die betroffenen Familien. Im vergangenen Jahr versorgte das Ulmer Klinik-Team 150 Kinder. Doch damit ist ein großer Aufwand für benötigte medizinische Geräte und für die betreuenden Ärzte und Schwestern verbunden.

Pflege und Betreuung in der Klinik zahlt die Krankenkasse, doch bei der Pflege und Betreuung zu Hause gebe es eine Lücke, die Kassen zahlen nur einen geringen Teil der Kosten, erklärte Renate Peter. Die Stiftung sammelt Spenden und sucht Sponsoren, um das Ulmer Team zu unterstützen, so gab es Hilfe zur Anschaffung von Autos, ferner wurden etliche medizinische Gerätschaften für die ambulante Versorgung angeschafft, wie ein Ultraschall-Gerät, oder ein Venensuch-Gerät. Der Scheck aus Markdorf werde zur teilweisen Finanzierung eines modernen Sichtgeräts zur Kontrolle bei der Beatmung schwerstkranker Kinder verwendet, kündigte Renate Peter an. Es wäre schön, wenn sich weitere Markdorfer an den Kosten beteiligen würden, wünschte sich Dieter Walliser abschließend.