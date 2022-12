Rotary Club hält Weihnachtsüberraschungen für Senioren bereit

In diesem Jahr wird der Rotary Club Markdorf zu gleichen Teilen mit je 1000 Euro die Markdorfer Tafel, die Impulswerkstatt Markdorf und das Trinkwasserprojekt in der peruanischen Partnergemeinde Huancaray unterstützen. Ermöglicht hat dies die generöse Spendenbereitschaft der Besucher des Adventskonzertes in der voll-besetzten St. Nikolauskirche am ersten Advent in Höhe von stattlichen 3000 Euro.

Eine vorweihnachtliche Freude konnte auch älteren oder einsamen Menschen im Pflege- und Seniorenzentrum Markdorf bereitet werden. So wurden in einer großen adventlichen Hands-on-Aktion Geschenkpakete festlich verpackt und geschmückt. Dank der Beratung durch Spitalverwalter Ralf Scharbach und Susanne Blaser, Leiterin vom Betreuten Wohnen vom Spitalfonds Markdorf, konnten sinnvoll-gebrauchstüchtige Geschenke gefunden und aus der Spendenkasse des RC Markdorf erworben werden. Durch die vielen helfenden Händen des Spitalfonds Markdorf und des Rotary Clubs Markdorf ließ sich auch in diesem Jahr der Weihnachtsgedanke quasi in die Tat umgesetzt werden – ganz im Sinne der Nächstenliebe zum nahen Weihnachtsfest.