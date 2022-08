Rotary Club fördert Austausch für Frickingerin

Die Förderung junger Menschen ist ein ebenso wichtiges Thema im Rotary Club Markdorf, wie die Unterstützung sozialer Projekte im In- und Ausland. War im letzten Sommer die „Markdorfer Kunstmeile“ der Unterstützung von acht jungen Kunststudenten der Kreisjugendkunstschule Meersburg gewidmet, so unterstützt der Rotary Club Markdorf laut Pressemitteilung in diesem Jahr den internationalen Jugendaustausch.

Für ein volles Schuljahr wird die 17-jährige Frickingerin Lilly Lotta W. in Kürze an die spanische Ostküste reisen, wo sie von ihrer rotarischen Gastfamilie in Alicante bereits erwartet wird. Unterkunft, Verpflegung und Schulgeld für den Besuch des dortigen Gymnasiums werden gesponsert. So könne sich die sprachbegabte Lilly, die zu ihren beiden Fremdspachen Englisch und Russisch nun Spanisch hinzufügen möchte, auf ihr Lernziel voll konzentrieren. Im Gegenzug wird in wenigen Wochen der 15-jährige spanische Austauschschüler Miquel B. aus Palma de Mallorca in Markdorf empfangen werden.

Für den Rotary-Jugendaustausch, der für alle Jugendlichen zwischen 15 bis 19 Jahren in mehr als 100 Ländern gesponsert werden kann, ist die Bewerbung beim Markdorfer Rotary Club jederzeit möglich unter: markdorf@rotary.de.