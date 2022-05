Rotary-Aktionen beim Markdorfer Dixie-Fest

Konnten die Markdorfer Rotarier bereits dringend benötigte medizinische Sachspenden im Wert von 19.000 Euro auf den Weg in die Ukraine bringen, so gilt ihre aktuelle Spenden-Aktion „Kauf eins mehr“ diesmal der heimatlichen „Markdorfer Tafel“. Dies schreibt der Club in einer Pressmitteilung. Demnach werden vor allem haltbare Lebensmittel dringend im Markdorfer Tafelladen benötigt. Die Spenden werden am Grill-Stand der Rotarier beim Dixie-Fest am kommenden Sonntag, 8. Mai, ganztägig angenommen. Zugleich erhoffen die Rotarier auf dem Dixie-Fest mit dem Verkauf von Grill-Snacks weitere Spendengelder für die „Markdorfer Tafel“ zu erzielen. In weitere soziale Projekte wird der Erlös aus der „Markdorfer Kunstauktion“ fließen, die die Markdorfer Rotarier am Stadtfest-Sonntag, 19. Juni, um 16 Uhr im Markdorfer Schloss vorbereiten. Kunstwerke regionaler und internationaler Künstler stehen bei dem Event zum Ausruf.