In der Ittendorfer Straße in Markdorf hat am Samstag gegen 15 Uhr ein 79-jähriger Motorrollerfahrer mehrere Autos überholt, als eines der Autos nach links abbog. Es kam zur Kollision. An Auto und Roller entstand „entsprechender Sachschaden“, heißt es im Polizeibericht. Der 79-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.