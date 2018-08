Rollende Küchen glänzen mit Speisen und Fahrzeugen

Schlemmen nach Herzenslust hat es am Samstag und Sonntag in Markdorf geheißen. Erstmals gab es auf dem Marktplatz ein Street Food Markt und die Markdorfer und Besucher aus der Region kamen in Scharen. Ein Dutzend rollende Küchen präsentierten Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern, neben dem Burger in verschiedenen Varianten, gab es auch Langos aus Ungarn oder Känguru-Spieße aus Australien, zum Nachtisch Gourmet-Waffeln aus Belgien.

Viele fragende Blicke gab es am Stand von Brian Root, er kredenzte Spieße vom Grill mit Känguru- oder Schweinefleisch. Der Unterschied war deutlich sichtbar, das Fleisch vom fünften Kontinent war deutlich dunkler, mager und vom Geschmack her ähnlich dem Wildfleisch. Er wolle etwas Neues, Ausgefallenes anbieten, erklärte der Amerikaner von der Alb. Etwas weiter gab es ungarische Spezialitäten, Langos, die ähnlich wie eine Pizza aussehen, belegt mit Schinken, Käse oder Salami. Er habe gerade eine Lango mit Cilli gegessen, berichtete Tylo Jähn, sie habe sehr gut geschmeckt und die Schärfe war erträglich. Bei mehreren Street Food Events habe er diese Spezialität bereits gegessen, so der Urlauber.

Ein Hingucker war der „Bulle 66“ – ein Smoker in Form einer kleinen Eisenbahn-Lok. Im Smoker werden Spareribs und Gyros über mehrere Stunden langsam gegart, bei etwa 100 Grad, erklärte Matus Kotulak, zwischen dem Verkauf von zwei Portionen Spareribs. Die Portionen sind gut bemessen, das Fleisch leicht rosa sieht lecker aus. Es schmeckt auch so, stellte Karl-Heinz Kohl fest, der beim Sohn mal probieren durfte, der mit großem Appetit das Fleisch verzehrt. Vater und Sohn hatten bereits Pulled Pork- und Angus Beef-Burger probiert, auch die haben ihnen gut geschmeckt. Die Familie ist zum ersten Mal bei einem Street Food Markt, also muss möglichst viel probiert werden, sagte Vater Kohl, dabei kam die Ehefrau gerade mit einem Hot Dog an den Tisch. Alle drei sind sich sicher, zum Nachtisch werden sie auch noch was Gutes finden.

Nicht nur mit ihren Angeboten glänzen die Street Food-Anbieter, auch mit ihren Fahrzeugen, so der Wild West FoodTruck, ein umgebauter amerikanischer Wohnanhänger in Form eines Flugzeugrumpfes. Vor den Fenstern hängen kleine Blumentöpfe, richtig romantisch. Dabei gibt es hier was für den großen Hunger: Ein 300 Gramm Rumpsteak mit Beilagen. Oder etwas herzhafter ein Zwiebel-Beef und für den kleinen Hunger Chili Griller, Rinderbratwürste. Zwischen soviel Fleisch etwas herzhaftes Schwäbisches aus Bertha’s Gulaschkanone, entweder Linsen mit Spätzle, eine Kürbissuppe oder ein Rindergulasch. Bei den Nachbarn gab es ein Gemüse-Curry, den Kindern war es zu scharf, dafür waren sie ganz begeistert von dem leckeren Reis. Zum Abschluss was Süßes, belgische Waffeln, einfach nur mit Zimt und Zucker, oder raffiniert mit Apfelmus und Calvados, oder mit Vanille-Pudding und Erdbeeren. Hier kann nur ein Teil der leckeren Angebote genannt werden, der Street Food Markt sollte auf jeden Fall wiederholt werden.