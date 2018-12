Roland Hepting wird sich aus Gemeinderat verabschieden

Roland Hepting ist am Dienstagabend von Bürgermeister Georg Riedmann für seine 20-jährige Zugehörigkeit zum Markdorfer Gemeinderat geehrt worden. Im Oktober 1998 war er für Kurt Rauch in die CDU-Fraktion nachgerückt. Seit 2004 war er für die Umweltgruppe im Gemeinderat. Hepting kündigte an, bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr antreten zu wollen und in den kommunalpolitischen Ruhestand zu gehen. Ein Hintertürchen ließ er sich aber offen.

Roland Hepting sei ein Mann klarer Worte und klarer Haltung, sagte Riedmann in seiner Ansprache. Er pflege einen authentischen Debattenstil, verfüge über eine hohe Eigenständigkeit und sehe sich frei von politischen Zwängen. „Sie sehen Ihre Aufgabe in der kontrollierenden Begleitung der Verwaltungstätigkeit. Ich schätze das“, sagte der Bürgermeister. Riedmann bedankte sich für das Engagement für den Gemeinderat, bevor er Hepting die städtische Ehrennadel in Silber ansteckte und eine Urkunde sowie ein Geschenk überreichte.

Hepting berichtete von seinen kommunalpolitischen Anfängen. Er habe damals für die CDU kandidiert. Als Kurt Rauch verstarb, nahm er seinen Platz am Ratstisch ein. „Er war ein sehr kritischer Kopf in der CDU, etwas ein Exot. Aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung konnte er sich das aber erlauben“, sagte er. Einen Teil seiner Aufgabe habe er von Anfang an darin gesehen, ein Kontrollorgan zu sein. „Es gehört Kritik dazu, Nachfragen und auch mal dagegen sein“, sagte er. Für die CDU sei das irgendwann zu viel geworden, sie habe ihn ausgeladen.

Daraufhin sei die Umweltgruppe auf ihn zugekommen. „Sie hat mich damals gebraucht“, sagte er. Dass er dann erneut gewählt wurde, obwohl er auf einer anderen Liste stand, hätte ihm gezeigt, dass die Bürger für den Gemeinderat nicht nur Parteien und Gruppierungen wählen, sondern vor allem Personen. Hepting berichtete, dass nun aber die Umweltgruppe angekündigt hätte, ihn bei der Kommunalwahl 2019 nicht mehr aufstellen zu wollen. „Nach 20 Jahren im Gemeinderat und mit meinem Alter werde ich dann in den kommunalpolitischen Ruhestand gehen“, sagte er. Allerdings habe sich ein kleines Hintertürchen geöffnet. „Eine örtliche Gruppierung hat mich gefragt, ob ich bei ihnen mitmache“, sagte er. Genaueres wollte er aber noch nicht sagen.

Als seine Hauptthemen bezeichnete er die Baupolitik, wo er immer der Ansicht gewesen sei, dass sich Bauträger an Bebauungspläne halten sollen. „Alle Ausnahmen gehen zulasten der Nachbarn“, sagte er. Ein anderer Schwerpunkt sei die Verkehrspolitik gewesen. Er habe sich für den Turbo-Kreisel eingesetzt. Manche Themen seien unter die Haut gegangen, vor allem wenn er seine Ohnmacht gespürt habe. Unterm Strich hätte die Arbeit im Gemeinderat in den 20 Jahren Spaß gemacht, sagte er. Am Ende erhielt er Applaus von den Gemeinderäten.