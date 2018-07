Rinder vom Stüblehof sind heiß begehrt

Der Stüblehof ist am Samstag zum Treffpunkt für Rinderzüchter geworden. Zur Auktion waren Züchter aus dem In- und dem benachbarten Ausland angereist. Unter den Hammer kamen 50 Holstein-Rinder, überwiegend aus der Zucht von Markus Mock.

Von unserer Mitarbeiterin Brigitte Walters

An den verschiedenen Autokennzeichen ist ersichtlich, dass nicht nur Züchter aus dem süddeutschen Raum gekommen sind, sondern aus der ganzen Republik. Hinzu kommen Kollegen aus der Schweiz, Österreich, Holland, Frankreich und Italien, mit dem Flieger sind sogar Rinderzüchter aus Irland und England angereist. „Mock ist ein Begriff in der Schweiz, er ist bekannt für Top-Qualität und gehört zu den besten Züchtern in Deutschland“, begründet Marcel Wipfli, Landwirt im schweizerischen Bern, seine Anreise. Bei der Auktion vor zwei Jahren sei die teuerste Kuh in die Schweiz verkauft worden, dort sei sie sehr erfolgreich bei Ausstellungen präsentiert worden, weiß er zu berichten. Nach Wipflis Meinung wird es diesmal nicht so hohe Preise geben, obwohl die Qualität noch besser sei als vor zwei Jahren.

„Das muss man mal erlebt haben“, findet Bernhard Sauter, der mit der Familie angereist ist. Der Landwirt aus dem Süden von Freiburg betreibt einen Milchviehbetrieb und hat schon einige Bullen in den vergangenen Jahren vom Hof Mock zur Auffrischung der eigenen Zucht erworben. Auch heute kauft er außerhalb der Auktion einen jungen Bullen. Bei der Versteigerung selbst erhält Bernhard Sauter außerdem den Zuschlag für eine junge Milchkuh.

20 000 Euro für ein Kälbchen

Zur Auktion werden alle Tiere einzeln auf die Bühne geführt. Auf den Bierbänken davor sitzen dicht gedrängt die Rinderzüchter in erwartungsvoller Spannung. Das Fell der Tiere ist makellos gestriegelt, weiß und schwarz, ein perfekter Kontrast. Cort Hormann stellt die einzelnen Rinder vor, eine wichtige Rolle spielt die Abstammung. Das erste Kälbchen, das Auktionator Andreas Aebi aus der Schweiz anbietet, ist erst wenige Stunden zuvor auf dem Stüblehof geboren. Kaum ist der Startpreis von 2000 Euro genannt, überbieten sich die Züchter gegenseitig, bis bei 20 000 Euro schließlich der Zuschlag erteilt wird. Ein Tier nach dem anderen kommt an die Reihe. Die einzelnen Gebote werden immer wieder mit großem Tempo vom Auktionator wiederholt, dann wird es langsamer, die Bieter überlegen länger, ob sie noch höher gehen sollen.

Die Verkaufspreise bleiben diesmal überwiegend im vierstelligen Bereich. Etliche Tiere gehen an ausländische Züchter, besonders aus Österreich und der Schweiz. Die Rinder werden in den nächsten Wochen auf dem Hof Mock noch die notwendige Quarantänezeit verbringen. Dies ist ein zusätzlicher Service, den Markus Mock seinen Berufskollegen bietet. Nach mehr als drei Stunden ist die Auktion beendet. „Es hätte nicht besser sein können“, zieht Mock sichtlich zufrieden Bilanz.

Über den gestrigen Tag der offenen Tür auf dem Stüblehof wird die Schwäbische Zeitung morgen noch gesondert berichten.