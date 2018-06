Riedheimer wollen keine Werbetafeln

Der Ortschaftsrat Riedheim hat sich in seiner Sitzung am Montagabend geschlossen gegen zwei Werbetafeln ausgesprochen, die in Riedheim in der Nähe der Bushaltestelle hätten aufgestellt werden sollen. Der Technische Ausschuss nahm diese Entscheidung am Dienstagabend ebenso einstimmig zur Kenntnis.

„Es gab sehr viele Stimmen gegen diese Tafeln“, erklärte Ortsvorsteher Hubert Roth auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. „Und nachdem es auch einen Einwand der Straßenverkehrsbehörde gegeben hat, haben wir uns alle gegen den Verwaltungsvorschlag entschieden.“ Für das Regierungspräsidium in Tübingen würden die Tafeln viel zu nah an der Straße stehen, erklärte Bauamtschef Michael Schlegel im Technischen Ausschuss.

Derartige Werbetafeln hält Roth in einer solch kleinen Ortschaft für unangemessen. Vor allem an dieser Stelle, wo sich auch eine Bushaltestelle und eine Ampel befinden. Das lenke alles zu sehr vom Verkehr ab, befürchtet er.