Riedheimer Wehr rückt zu 17 Einsätzen aus

Zu insgesamt 17 Einsätzen sind Mitglieder der Abteilung Riedheim der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf im vergangenen Jahr ausgerückt, das waren sieben mehr, als im Vorjahr. Dabei galt es bei zwei Bränden die Kameraden in der Kernstadt mit einem zweiten Einsatzabschnitt zu unterstützen, nach vier Verkehrsunfällen zu helfen und siebenmal musste eine Ölspur beseitigt werden. Diese Zahlen gab Abteilungskommandant Florian Jehle bei der Hauptversammlung bekannt. Derzeit hat die Abteilung 46 aktive Mitglieder, darunter vier Frauen.

Derzeit ist die Abteilung Riedheim personell gut aufgestellt, neben den Aktiven, werden zehn Kinder und Jugendliche bei der Jugendwehr auf die zukünftigen Aufgaben in der Wehr vorbereitet. Fünf Mitglieder der Jugendwehr wurden in die Wehr übernommen, sie absolvieren jetzt den ersten Lehrgang zum Truppmann, zudem nehmen drei weitere junge Riedheimer an dieser Ausbildung teil.

Neben den Einsätzen gilt es für die Wehrleute noch zahlreiche Proben, Übungen und spezielle Ausbildungen zu absolvieren. Insgesamt fielen dafür rund 765 Stunden an, hinzukommen noch rund 350 Einsatz-Stunden, die geleistet wurden. Jehle appellierte an die Wehrleute die Proben und Ausbildungen regelmäßig zu absolvieren, da die Aufgaben in den Einsätzen immer vielfältiger werden, zudem sei mit den neuen Fahrzeugen und Gerätschaften zu trainieren, damit der Ausbildungsstand auf einem guten Niveau bleibe. Höhepunkt im vergangenen Jahr, war die Einweihung des erweiterten und sanierten Gerätehauses in Leimbach, das nun den aktuellen Vorgaben entspricht. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Ausschreibung für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges, als Ersatz für das LF 8, berichtete Jehle.

Bürgermeister Georg Riedmann überreichte die Beförderungs-Urkunden an Sabrina Heiß (Oberfeuerwehrfrau) und Dominik Sauermann (Oberfeuerwehrmann). Für 15-jährigen aktiven Dienst in der Wehr wurde Stefan Schneider-Wild ausgezeichnet. Für 25-jährigen Dienst in der Wehr wurde Matthias Keppeler geehrt. Hermann Klotz wurde in die Altersabteilung verabschiedet. Die Abteilung sei sehr gut aufgestellt, lobte Gesamtkommandant Daniel Kneule. „Sie kommen wenn sie gebraucht werden und wissen was sie im Einsatz tun müssen.“