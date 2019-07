Richard Öxle übernimmt das Schwanenstüble

Über 60 Jahre am Herd

Rudi Öxle (noch 81) stammt aus Altenbeuren. Er ist seit 68 Jahren berufstätig, 61 Jahre davon als gelernter Koch. Den Einstieg ins Berufsleben machte er mit 14 Jahren, als er in Sigmaringen eine Lehre zum Metzger begannt. Der Beruf, der mit harter körperlicher Arbeit verbunden ist, sei für ihn als „Milchbubi“, wie er sagt, aber zu schwer gewesen. Seine Tante habe nicht länger zuschauen können und ihn nach Abschluss der Lehre nach Friedrichshafen geholt, wo er in der Sonne eine Lehre zum Koch anschloss. Als gelernter Koch kam Rudi Öxle in der Welt herum, zunächst nach Konstanz, München und Überlingen, später nach Schweden und Marokko. 1965 am er zurück nach Deutschland, wo er zunächst in Überlingen das Restaurant Fünf Mühlen und später die Faule Magd betrieb. Dann gründete er seine eigene Imbisskette, entschied sich aber, vier von fünf Imbissen wieder verkaufen. Den Imbiss in Markdorf betrieb er zwölf Jahre und pachtete dann die Bürgerstuben am Bahnhof. Einige Jahre hatte er das Restaurant im Bischofsschloss, bevor er dann den Adler in Ittendorf pachtete. Nachdem er das Landgasthaus nicht kaufen konnte, erwarb er 1999 das Schwanenstüble am Marktplatz.