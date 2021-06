Renault rammt Mercedes auf Markdorfer Kreuzung

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten an einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Kreuzung Zeppelinstraße/Planckstraße ereignete. Ein 35-jähriger Renault-Master-Fahrer fuhr von der Planckstraße ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 84-jährigen Mercedes-Lenkers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die C-Klasse gedreht und kam erst im Grünstreifen zum Stehen. Der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei rund 9000 Euro.