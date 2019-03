Renata Jaworska zeigt in Markdorf „Unnötige Förmlichkeiten“

In der Markdorfer Stadtgalerie startet am Freitag eine besondere Ausstellung. Die polnische Malerin Renata Jaworska zeigt ihre Bilder unter dem Titel „Unnötige Förmlichkeiten“. Die Künstlerin arbeitet in Düsseldorf und in Salem, ist Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf und war Meisterschülerin bei Professor Jörg Immendorff. Die Bilder kommen direkt von der Nürnberger Zeichen-Bienale. Vernissage ist am Freitag, um 20 Uhr in der Stadtgalerie. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Es passiere häufig, dass es keine Lücken zwischen den Ausstellungen gebe und ihre Bilder von einer Ausstellung zur nächsten reisen, erklärt Jaworska bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Sie habe ihre Arbeiten bisher in vielen Ausstellungen, national und international, gezeigt. Hier am See sei sie noch nicht so bekannt, umso mehr freue sie sich über die Einladung des Kunstvereins, ihre Arbeiten in Markdorf zu präsentieren.

Als Kunstgymnasiastin lernte sie bei einer Ausstellung in Warschau die Werke von Jörg Immendorff kennen. „Sie haben mich angesprochen, da sie so rebellisch waren“, erzählt die Künstlerin. Das habe ihrem Gefühl entsprochen und für sie stand fest, sie will nach Düsseldorf um bei Immendorff zu studieren. Sie bestand die Aufnahmeprüfung, dies war besonders schwierig, da nur zehn Schüler in die Klasse aufgenommen wurden, im Jahr 2006 wurde sie seine Meisterschülerin. Sie glaube immer noch an die Kraft der Kunst, auch wenn sie als Erwachsene gelernt habe, praktischer zu denken, habe sie die Rebellion nicht verloren.

Derzeit hat sie ein Atelier in Düsseldorf und eines in Salem. Sie braucht die Hektik der Großstadt und der vielen Menschen, ebenso wie die Ruhe am Bodensee, sagt sie. Sie brauche beides um die Balance zu halten, dies gebe ihr die Impulse für die Bilder, ebenso wie die Begegnung mit Menschen. In ihren Bildern spielen Karten eine wichtige Rolle. Sie spiele mit den Möglichkeiten, reale Orte und Karten nehme sie als Vorbild, verändere sie, so wie sie die Orte erlebt habe. So ist auch das Bild „Bodensee“ entstanden, eine riesige Karte vom Bodensee als Ballungsraum.

Den Impuls für diese „kartografischen“ Bilder habe sie vor Jahren erhalten, als sie einen Ort in Polen besuchte, der dortigen Kirche habe ihr Urgroßvater eine Glocke gespendet. Da sie keine Glocke malen wollte, habe sie den Raum kartografisch erfasst, bearbeitet, verfremdet und das Gebiet gemalt in dem der Klang der Glocke zu hören war.

Beim Besuch der Ausstellung in der Stadtgalerie haben die Besucher die Möglichkeit in einem besonderen Raum ihre Gedanken und Vorstellungen aufzuschreiben, zu manifestieren..