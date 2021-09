Reitertag mit Dressur, Springen und Kostümwettbewerb

(sz) - Das Glück dieser Erde soll ja bekanntermaßen auf dem Rücken der Pferde liegen. Demzufolge müssten am kommenden Sonntag, 12. September viele glückliche Menschen in Markdorf/Hepbach unterwegs sein, denn dann veranstaltet der Reit- und Fahrverein Markdorf eV. nach eigenen Angaben wieder seinen alljährlichen Reitertag auf der Reitanlage Köhl in Markdorf-Hepbach.

Los geht es um 8 Uhr mit den Dressurwettbewerben der Klassen E, A und dem Reiterwettbewerb. Spaß für Groß und Klein verspricht ein Führzügel-Wettbewerb in Kostümen, bei dem die kleinen Reiter (ab vier Jahren) und auch die Pferde verkleidet sind. Die Spring-Wettbewerbe beginnen um 14 Uhr mit einem Stilspringwettbewerb und einem Springwettbewerb mit Stechen.

Mehr Infos zu den Wettbewerben, Teilnahmeregularien und dem Hygienekonzept gibt es unter: www.rfv-markdorf.com oder auf Facebook unter www.facebook.com/rfv.Markdorf