Region steht vor dem Verkehrskollaps

Die Verkehrsprobleme in der Bodenseeregion sind groß – und sie könnten noch größer werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Region. Dieses Fazit zogen Ernst Arnegger und seine Gäste bei der Markdorfer Diskussionsrunde „I mein’ halt“ am Mittwochabend im Obertor.

Arnegger hatte sich das Thema öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) auf die Agenda gesetzt und Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Bodo, und Irmtraud Schuster, Dezernentin für Umwelt und Technik im Landratsamt des Bodenseekreises, als Gesprächspartner eingeladen.

Wilfried Franke berichtete von den Entwicklungen der Südbahn. Die Elektrifizierung der Strecke zwischen Ulm, Friedrichshafen und Lindau hat bereits begonnen. „Eigentlich wäre der Bund zuständig“, sagte Franke. Weil aber nichts passierte, haben sich 26 Partner, bestehend aus den Gemeinden, Landkreisen und Regionalverbänden, zusammengetan. „Erst als sie vor etwa zwölf Jahren 1,4 Millionen Euro für die Planungen auf den Tisch legten, kam Bewegung in die Sache“, sagte er.

Die Elektrifizierung sei nur angelaufen, weil die Kommunen die Initiative ergriffen hätten. Die Erneuerung sei wichtig, weil die Züge bisher in Ulm umgekoppelt werden müssen, genauso in Lindau. „Sobald der neue Bahnhof in Stuttgart fertig ist, können Dieseltriebwagen dort nicht mehr einfahren“, sagte Franke. Seit einem Jahr laufen die Arbeiten rund um die Uhr, im Jahr 2021 sollen sie abgeschlossen sein. Inzwischen liegen die voraussichtlichen Kosten bei 340 Millionen Euro, die Finanzierung sei gesichert.

Knackpunkt: Bodenseegürtelbahn

Schlechter sind die Zukunftsaussichten für die Bodenseegürtelbahn. Denn sie bleibt übrig, wenn der Südwesten Baden-Württembergs über ein durchgängig elektrifiziertes Netz verfügt. „Die Verbindung Basel – Ulm wird dann in Friedrichshafen gekappt, später wieder in Singen“, sagte Franke. Eigentlich seien Bund und Land dafür zuständig, dieses Zwischenstück ebenfalls auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Doch darauf will sich der Verbandsdirektor nicht verlassen. „Wir sollten selbst Geld in die Hand nehmen und 3,8 Millionen Euro für die Planungsphasen eins und zwei bereitstellen“, sagt er.

Ein Problem sei, dass die Strecke eingleisig entlang des Bodenseeufers verläuft. Allein um zusätzliche Begegnungspunkte einzurichten, damit der Takt erhöht werden kann, seien 50 Millionen Euro notwendig, genauso viel für die Elektrifizierung, sodass insgesamt mit 100 Millionen Euro gerechnet werden müsse.

Er hält es für unerlässlich, dass die Region selbst den Anstoß gibt. „Wenn wir es nicht selber tun, wird es noch schlechter“, sagte er. Denn dann müssten die Züge gekappt werden. Dennoch rechne der Bund mit einem deutlichen Verkehrszuwachs: Bis 2030 sollen zehn Prozent mehr Autos auf der Straße sein und bis zu 39 Prozent mehr Lastwagen. „Für Orte wie Hagnau oder Markdorf ist das unvorstellbar“, sagte Franke.

Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler stellte den Verkehrsverbund vor, eine halb staatliche, halb private Gesellschaft. Zur Hälfte gehört er den drei Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Lindau, zur anderen Hälfte den 22 Verkehrsunternehmen, die die Angebote bereitstellen. Im Jahr befördern sie etwa 36 Millionen Fahrgäste. „Aber wir vertreten nicht die Mehrheit der mobilen Bevölkerung“, betonte Löffler. Denn das Auto sei nach wie vor das meistgenutzte Verkehrsmittel.

Stärkung bestehender Buslinien

Künftig müsse verstärkt Wert auf den Ausbau weiterer tariflicher Kooperationen gelegt werden. „Derzeit arbeiten wir an einer Kooperation mit Vorarlberg“, sagte Löffler. Wichtig sei, dass öffentliche Verkehrsmittel auch für Touristen wichtiger werden. „Viele Urlauber wollen ihr Auto stehen lassen“, sagte er.

Das sei gut für die Region, die eigentlich keine zusätzlichen Fahrzeuge mehr vertrage. Andere Ferienregionen wie der Schwarzwald oder Südtirol seien in ihrer Verkehrspolitik viel stärker umweltorientiert als der Bodenseekreis. Vorreiter sei auch Holland, wo andere Verkehrsmittel, etwa das Fahrrad, viel höhere Priorität hätten.

„Mittelfristig soll jede Ortschaft im Landkreis stündlich mit dem ÖPNV verbunden sein“, sagte Irmtraud Schuster vom Dezernat Umwelt und Technik des Bodenseekreises. Dies könne nur Schritt für Schritt geschehen, wenn Verkehrsverbünde, Unternehmen und Gemeinden zusammenarbeiten. „Die Nachtbusse werden enorm gut angenommen“, sagte sie. Auch die Regiobuslinie von Überlingen über Pfullendorf nach Sigmaringen, die zwischen 5 und 24 Uhr fahre, sei sehr erfolgreich.

In Planung sei die Stärkung der Linie von Ravensburg über Meersburg nach Konstanz. „Wir würden sie gerne zu einer Regiobuslinie mit Stundentakt aufwerten“, sagte sie. Der förderfähige Fahrplan stehe, doch das Problem sei die Fähre. Allein die Beförderung der Busse über den Bodensee koste 500 000 Euro im Jahr, bezuschusst werde aber nur der Landweg.

Sie wies außerdem darauf hin, dass der Landkreis ein Förderprogramm entwickelt hat, um „bedarfsorientierte Projekte“ zu unterstützen. „In vielen Bereichen stehen wir gut da, aber es gibt auch viele schlecht erschlossene Bereiche, vor allem im ländlichen Raum“, zog sie ihr Fazit.