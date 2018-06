Reggae-Rebell Hans Söllner gastiert im Theaterstadel

Ein bayerischer Reggae-Rebell zu Gast im Badischen: Hans Söllner kommt nach Markdorf. Der berühmt-berüchtigte Liedermacher gastiert am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. März, im Theaterstadel. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Wirtshaus an der Theke. Im Gepäck hat Söllner sein aktuelles Solo-Album „Mei Zuastand”, das im November 2011 erschienen ist. Die Platte enthält bereits bekannte Songs des gebürtigen Bad Reichenhallers, die er in neue musikalische Gewänder gekleidet hat. Söllner gilt als musikalischer und gesellschaftlicher Querdenker. Mit seiner Band Bayaman’Sissdem krempelte er den Reggae um und verpasste ihm bayerischen Dialekt. Wegen seiner Vorliebe für konisch geformte Zigaretten mit illegalem Inhalt geriet er mehrfach mit der Obrigkeit aneinander. Söllner soll bereits über 150000 Euro Geldstrafe wegen Marihuana-Anbau und Beamtenbeleidigung gezahlt haben. In Markdorf ist er regelmäßig zu Gast: Es ist mindestens elfter Auftritt im Theaterstadel, zuletzt war er im Oktober 2008 da. 2005 sorgte die Polizei mit massiven Kontrollen für Aufsehen – konnte aber nur 2,5 Gramm Marihuana und einen Joint sicherstellen.