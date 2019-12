Realschüler backen für Senioren

Die Achtklässler der Realschule haben anlässlich eines Schulprojekts Weihnachtsplätzchen gebacken und diese am Mittwoch an die Bewohner des St. Franziskus-Seniorenheims übergeben. Im Wahlpflichtfach Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AESK) sollten die 14 Schüler soziales Engagement mit dem Projekt Miteinander – Füreinander trainieren und besuchten vor wenigen Wochen das Mehrgenerationenhaus und das benachbarte Pflegeheim. Anschließend stand fest: Sie wollen etwas für die Senioren tun. So wurde die Idee geboren, Weihnachtsplätzchen zu backen. Gesagt, getan. Kurze Zeit später wurden Ausstecherle, Husarenkrapfen, Mandelherzen, Schoko-Makronen und einige weitere Sorten gebacken, wie Lehrerin Nicola Vogel freudig berichtete. Die Leckereien wurden liebevoll verpackt, mit einem Weihnachtsgruß versehen und übergeben. Begleitet wurden sie dabei von der Kita-Gruppe „Tausendfüßler“ des MGH, die mit dem Lied „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ die Senioren überraschten. Renate Hold vom MGH und Heinrich Lang vom Spitalfond lobten das soziale Engagement der Schüler.