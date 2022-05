Rauch aus Lkw und brennendes Holz - Feuerwehr Markdorf muss viermal in 24 Stunden ausrücken

Die Feuerwehr Markdorf ist am Wochenende viermal in 24 Stunden ausgerückt. Am meisten zu tun hatten die Feuerwehrleute laut Bericht mit einem geparkten und rauchenden Lkw.

Am Sonntagmittag um 13.39 Uhr wurde die Abteilung Markdorf-Stadt wegen des Lkw im Industriegebiet alarmiert. Da es kein offenes Feuer gab, wurde der mit Abfällen beladene Sattelzug zum Entsorgungszentrum nach Raderach begleitet, dort entleert und der Inhalt gelöscht.

Der Rauch aus dem Lkw ist wohl durch Gärprozesse im Abfall entstanden. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Feuer war allerdings keines festzustellen, vermutlich entstand der Rauch durch Gärprozesse im Abfall, teilt die Feuerwehr mit. Schaden erlitt der Lkw demnach keinen.

Dieser Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Vor Ort war die Feuerwehr Markdorf mit Kommandowagen, dem Einsatzleitwagen und zwei Löschgruppenfahrzeugen sowie insgesamt 22 Feuerwehrleuten.

Der Rauch aus dem Lkw ist wohl durch Gärprozesse im Abfall entstanden. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3.55 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in der Ulrichstraße gemeldet. Hier musste die Abteilung Markdorf-Stadt noch Nachlöscharbeiten an einem brennenden Holzstapel vornehmen und die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrollieren.

Vor Ort war die Abteilung mit dem Einsatzleitwagen und einem Löschgruppenfahrzeug und zwölf Feuerwehrleuten.

Einen brennenden Holzstapel musste die Feuerwehr Markdorf nachlöschen. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Am Samstagnachmittag musste Kommandant Daniel Kneule laut Bericht wegen einer abgebrochenen Straßenlaterne ausrücken und die technische Außerbetriebnahme organisieren.

Ebenfalls am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, wurde die Abteilung Markdorf-Stadt wegen Wasser in einem Keller in der Hans-Wagenitz-Straße alarmiert. Hier wurde der Keller mit einem Wassersauger trockengelegt. Drei Feuerwehrleute waren hier mit dem Schlauchwagen 2000-Tr im Einsatz.

Drei Feuerwehrleute waren am Nachmittag auch mit der Drehleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen, zur Unterstützung der dortigen Feuerwehrübung in Ahausen.