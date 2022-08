Nach Raubüberfällen in Markdorf und Salem: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Den Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg ist ein mutmaßlicher Räuber ins Netz gegangen. Nach zwei Überfällen auf zwei Lebensmitteldiscounter am 7. März 2022 in Salem und am 2. April 2022 in Markdorf konnte die Kripo Friedrichshafen einen Tatverdächtigen ermitteln.

Lesen Sie hier die Meldungen von März und April:

Die Polizei nahm den 23-jährigen Mann am Mittwochmorgen im Bodenseekreis fest.

Der Mann, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt wurde und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, soll bei dem Überfall in Salem Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet haben. Er war kurz nach 21 Uhr zur Kasse gegangen, hatte dort einen Artikel bezahlt und dann vom Kassierer Geld gefordert.

Mit Waffe bedroht

Einen Monat später wartete er gegen Ladenschluss ab, bis die letzte Kundin das Geschäft verlassen hatte und forderte dann die Kassiererin zur Herausgabe des Geldes auf. Dabei bedrohte er die Kassiererin laut damaligem Polizeibericht „mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Geld in Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Discounter“.

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann bei den Überfällen alleine unterwegs.