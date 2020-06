Rat spricht im Juni über B1-Trasse

Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann hat in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Ittendorf über den derzeitigen Stand der Planungen zum Bau der B 31-neu informiert. In der Sitzung des Markdorfer Gemeinderates am 23. Juni werde man über eine Resolution zum Trassenverlauf B1 beraten, kündigte Riedmann an.

Die Trasse B1 verläuft südlich von Ittendorf-Reute und dem Weingartner Wald. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, der Landrat und der Verbandsdirektor des Regionalverbandes akzeptieren das Ergebnis des bisherigen Planungsverfahrens und die Trassenentscheidung des Bundesverkehrsministeriums für die Trasse B1 und werden diese im weiteren Prozess unterstützen, berichtete Riedmann. Für den weiteren Planungsprozess werden sie weitere Optimierungen fordern. Für die Bereiche Hagnau-Nord/Frenkenbach/Kippenhausen/Reute fordern sie eine optimale Trassenführung und Lärmschutz durch technische Bauwerke. Zudem sollen die Natur- und Artenschutzmaßnahmen im Weingartner Wald bearbeitet werden. Die vorgeschlagene Trasse sei für Ittendorf und Markdorf gerade noch akzeptabel, eine Verschiebung nach Norden werde abgelehnt.