Rat schiebt Bahnhof auf das Abstellgleis

Im zweiten Teil der Haushaltsberatung haben die Gemeinderäte bei ihrer Sitzung am Dienstagabend weitere Posten aus dem Plan für 2016 hinterfragt, diskutiert und teilweise gestrichen. „Ich denke, dass wir unsere Aufgabe des Sparens gut gemacht haben“, resümierte Bürgermeister Georg Riedmann. Haushaltsreden und Beschluss folgen bei der Sitzung am Mittwoch, 16. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus.

Mit knapper Mehrheit wurden die Planungskosten in Höhe von 100000 Euro für Sanierung und Umnutzung des Bahnhofgebäudes aus dem Entwurf gestrichen. Riedmann plädierte in der vorhergehenden Diskussion dafür den Posten zu belassen. „Der Bahnhof gibt kein gutes Bild ab. Wenn wir die Planung verschieben, wäre das ein Signal, dass wir uns nicht einmal Gedanken darüber machen“, sagte Riedmann.

Keine zeitnahe Umsetzung in Sicht

Dem stimmte Dietmar Bitzenhofer (FW) zu. „Wenn wir es jetzt auf die lange Bank schieben, dann passiert die nächsten zehn Jahre nichts“, gab er zu bedenken. Susanne Sträßle (CDU), Christiane Oßwald (UWG) und Uwe Achilles (SPD) plädierten für die Streichung der Planungskosten, da es bislang noch keine Idee für eine Nutzung gebe und eine zeitnahe Umsetzung aufgrund von großen Projekten wie Rathaus und Jakob-Gretser-Schule sowie Turnhalle unrealistisch sei. Am Bahnhof sprach das Gremium sich allerdings für eine Überdachung aus und stellte dafür ein Budget von 20000 Euro in den Haushaltsplan.

50000 Euro werden im Haushalt eingeplant, um den Floriansweg zu sanieren, da dort durch Baumaßnahmen Schäden entstanden sind. „Es wird aber nur die Verkehrssicherheit hergestellt. Die Straße bleibt ein Flickwerk“, teilte Bauamtsleiter Michael Schlegel mit. Auch der Belag des Radwegs zwischen Bergheim und Riedheim soll saniert werden.

Für 40000 Euro soll laut Haushaltsplan ein Parkplatz in der Spitalstraße angelegt werden. „Dort werden dringend Kurzzeitparkplätze benötigt und durch einen Gebäudeerwerb verfügen wir dort mittlerweile über die Flächen“, erklärte Riedmann. Politesse Anita Branz habe dort vor allem während der Stoßzeiten am Kindergarten mit Eltern Gespräche. Mit dem Parkplatz sollen rund zehn Stellplätze entstehen und die Situation entspannen. Die Mehrheit der Gemeinderäte stimmte der Parkproblematik zu und stimmte dem Vorhaben zu.

Planungsansatz für Urnenfeld reduziert

Aufgrund von Unmut unter den Gemeinderäten wurden die Planungskosten für ein Urnengrabfeld von 25000 Euro auf 15000 Euro reduziert. Da es auf dem Friedhof bereits ein entsprechendes Feld gibt und vor einigen Jahren eine grobe Planung erstellt wurden, erschien den Gemeinderäten die Summe zu hoch. Entsprechend reduzierte Riedmann sie und betonte: „Wir geben ohnehin nicht mehr aus als für die genaue Planung erforderlich ist.“

Verwundert waren Gemeinderäte über Wartungskosten in Höhe von 4500 Euro für die Webcam am Gehrenbergturm. „Die läuft häufig nicht. Wofür haben wir dann den Vertrag“, wollte Susane Deiters-Wälischmiller (UWG) wissen. Dazu werde die Verwaltung nachhaken, sicherte Riedmann zu. Der BUND bekommt einen Zuschuss in Höhe von bis zu 2000 Euro zur Dachsanierung der Beobachtungshütte am Wanderweg im Hepbacher-Leimbacher Ried. Die Gesamtkosten liegen laut BUND bei rund 9000 Euro.