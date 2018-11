Ran an die Würfel

Die Brettspiel-AG des Gymnasiums am BZM hat zu einem Eltern-Schüler-Lehrer-Spieletag eingeladen. Zahlreiche Eltern, Lehrer und Geschwister nutzen die Gelegenheit, um im Kreise von Gleichgesinnten neue Spiele auszuprobieren. Seit fast zwei Jahren gibt es die Brettspiel-AG und einmal im Monat treffen sich die Mitglieder zu einem gemeinsamen Spiele-Abend – teilnehmen können Schüler ab der achten Klasse.

Ein ungewohntes Bild in einigen Klassenräumen des BZM, da saßen Erwachsene, Jugendliche und Kinder und waren mit den unterschiedlichsten Spielen beschäftigt. Ganz ruhig und völlig konzentriert, zwei Jugendlichen lassen sich vom Schachspiel nicht ablenken. Ganz anders nebenan, da sitzen sieben Jugendliche und Charles erklärte ihnen gerade das Spiel „Codenames“. Bei dem es zwei Teams gibt, bei dem es 25 verschiedene Begriffe zu erraten gilt. Der Teamleiter darf Hilfestellung geben, in dem er Überbegriffe verrät. „Da muss man quer und logisch denken“, bringt es Wendelin auf den Punkt.

Ständig neue Spiele

Zu den Initiatoren der Brettspiel-AG gehört Studienrat Niklas Thomas, der seit fast zwei Jahren am Gymnasium unterrichtet. Er wollte etwas Neues in die Schule einbringen und da er selbst gerne Brettspiele spielt, was lag da näher als diese auch den Schülern anzubieten. Die Resonanz war groß, es kamen immer mehr neue Spiele hinzu. Ein Zuschuss des Fördervereins ermöglichte den Kauf weiterer Spiele. Zudem kann auf den Spielefundus der Schulsozialarbeit und der Spielestation zurückgegriffen werden.

Bei verschiedenen Angeboten in der Schule kamen die jüngeren Schüler hinzu. So wurde auch die Idee geboren, einmal die Eltern und Lehrer zu Spielenachmittag einzuladen. Die gemeinsamen Brettspiele seien eine gute Art und Weise mit den Schülern Zeit zu verbringen, man lerne sie ganz anders kennen, als im Unterricht, erklärte Thomas. Im Gegensatz zu den PC-Spielen gebe es etwas zum Greifen und zum Anfassen und die Mitspieler sitzen sich unmittelbar gegenüber.

Etwas abseits Carina und Leonie, sie haben sich das Spiel „Make Break Extreme“, ein aktionsreiches Spiel, bei dem es gilt unter Zeitdruck Bauwerke gemäß Aufgabenkarten zu errichten. Zu Hause habe sie nicht so viel Spaß am Spielen, hier mache es viel mehr Spaß, erzählt Carina. Mit der Familie gebe es Brettspiele nur in den Ferien. Beim Spielenachmittag finde sie immer Mitspieler, sagte Leonie. „Die Brettspiel-AG ist große Klasse“, sagte Petra Reim-Bergmann, die mit zwei Söhnen gekommen ist, und freut sich. Zuhause werde auch fleißig gespielt. Spiele haben den Vorteil, dass alle mitwirken können, bei einem gemeinsamen Filmeabend seien die Interessen aufgrund der Altersunterschiede sehr verschieden.