Raiffeisen-Warengenossenschaft erwirtschaftet Gewinn

Einige Veränderungen hat es bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft Deggenhausertal (RWG) im vergangenen Jahr gegeben. Der langjährige Geschäftsführer Karl Huber wurde in den Ruhestand verabschiedet. Einige Monate hatte er seinen Nachfolger Frank Hamburger in die neue Aufgabe eingearbeitet. Zudem hat die RWG die Belieferung der Kunden der Markdorfer Genossenschaft übernommen, die ihr Lagerhaus aufgelöst hat. In der Generalversammlung am Mittwoch genehmigten die Mitglieder die Bilanz 2017, die einen Gewinn von rund 22 500 Euro ausweist.

Beim Umsatz hat es 2017 einen leichten Rückgang gegeben, erläuterte Frank Hamburger. Es wurden Waren im Wert von 2,16 Millionen Euro verkauft. Dabei entfalle jeweils rund ein Drittel auf den Lebensmittelmarkt, auf den Getränkemarkt und auf den Agrarbereich. Ein Teil des Rückgangs an Futtermitteln und Dünger konnte durch ein Plus in den beiden anderen Geschäftsbereichen ausgeglichen werden, erklärte der Geschäftsführer. Hubert Felix, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, empfahl den Mitgliedern die Genehmigung der Bilanz 2017, der Gewinn soll den Rücklagen zugeführt werden. Einstimmig folgten die Mitglieder dieser Empfehlung.

Thomas Wachs vom Genossenschaftsverband hat die Geschäftsjahre 2016 und 2017 geprüft. Bei der Prüfung habe es keine Beanstandungen gegeben, er empfahl die Erhöhung des Kreditrahmens. Die Vermögenslage der Genossenschaft sei geordnet, stellte der Prüfer fest. Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft und der Preissteigerungen empfahl auch Reiner Huber, Vorsitzender der RWG, die Anpassung der Kreditgrenzen. Demnach darf nun der Geschäftsführer einen Kredit bis 15 000 Euro einräumen und der Vorstand bis zu 30 000 Euro.

Aufgrund einer neuen gesetzlichen Auflage hat das Gelände des Marktes eine Umzäunung erhalten, da im Außenbereich Düngemittel gelagert werden, berichtete Frank Hamburger. Zudem werde eine Überdachung geplant. Auch im Lebensmittelmarkt gab es einige Veränderungen: Das Angebot wurde erweitert. Da die Markdorfer Genossenschaft ihr Lagerhaus geschlossen hat, habe die Raiffeisen-Warengenossenschaft die Belieferung der dortigen Kunden übernommen. Deshalb sei auch ein neues Lieferfahrzeug angeschafft worden.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat wurden die bisherigen Mitglieder Ingo Jehle und Berthold Kolb einstimmig wiedergewählt. Andreas Hoffmann von der Zentralgenossenschaft Salem berichtete kurz vom Getreidemarkt. Trotz Trockenheit habe es in der Region eine gute Getreideernte gegeben.

Derzeit mache die Anlieferung von Düngemitteln Probleme, da sie nicht per Schiff sondern per LKW erfolgen muss. Im Dezember werde der Neubau der technischen Werkstatt für Traktoren in Salem fertig. Dies sei eine gute Ergänzung zur RWG im Deggenhausertal.