Rätseltour mit Gewinnspiel in Bermatingen

Auf einer sechs Kilometer langen Wegstrecke durch den Bermatinger Oberwald und teilweise auf dem Premiumwanderweg Bermatinger Waldwiesen erfahren Rätselfreunde von den „Erlebnissen eines Reisenden in Bermatingen anno 1202“, verknüpft mit 19 Rätseln. Neben dem Rathaus Bermatingen, an der Portaltafel zum Premiumwanderweg, können die kostenlosen Rätselhefte jederzeit einem Kästchen entnommen werden. Alle Informationen, auch zur Wegführung, sind im Heft enthalten. Zur Rätsellösung wird lediglich ein Stift benötigt, Freude am Rätseln, gutes Schuhwerk und etwas Verpflegung. Mit Einsendung der richtigen Lösung bis 30. August ist ein Gewinnspiel verbunden. Der Touristische Arbeitskreis Bermatingen, Anbieter dieser Escape-Tour, empfiehlt sie für Gruppen von zwei bis sechs Personen ab zwölf Jahren. Die reine Gehzeit beträgt rund 90 Minuten. Der Weg ist nicht kinderwagentauglich. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Rätseltour ist jederzeit und eigenständig durchführbar, wie der Touristischer Arbeitskreis Bermatingen schreibt. Die Teilnahme ist kostenlos.