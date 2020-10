Räte beschließen Turnhallenneubau

Einen großen Schritt zur Realisierung des Grundschulkonzeptes hat der Markdorfer Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag gemacht. Einstimmig votierte er für den Bau einer Einfeld-Turnhalle neben der Jakob-Gretser-Schule. Zudem wurden die Planungen zur Sanierung und zum Umbau der Grundschule gebilligt, der entsprechende Förderantrag soll gestellt werden.

Der dritte Grundschul-Standort mit Turnhalle wird neben dem Bildungszentrum (BZM) und der Trendsportanlage entstehen. Hierfür soll der Entwurf eines Bebauungsplanes vorbereitet werden.

Ausführlich erläuterte Architekt Tobias Müller die Auswahl des Standortes für die Turnhalle auf der Wiese östlich der Jakob-Gretser-Schule. In den vergangenen Wochen hatte es Kritik am geplanten Standort gegeben, da zu viel Freigelände für die Schüler verloren gehe. Ein Bau zwischen Schule und Garwiedenweg sei aufgrund der Topografie des Geländes sehr schwierig, die Halle müsste in das Gelände gebaut werden. Ferner müsste ein Bebauungsplan erstellt werden, das Verfahren dazu bedeute eine deutliche zeitliche Verzögerung.

Müller sagte zu, den geplanten Standort möglichst weit nach Süden zu verschieben, allerdings seien dies aufgrund des abfallenden Geländes vielleicht nur ein oder zwei Meter, da die Turnhalle einen Zugang ohne Treppen erhalten solle.

Neben der Turnhalle entstehen noch zwei Fachklassen-Räume, sodass die Klassenräume im Dachgeschoss entfallen können. Im Rahmen des Neubaus werde auch die 30 Jahre alte Heizung der Schule erneuert. Die neue Heizung soll mit Holzhackschnitzeln aus dem städtischen Wald beheizt werden, für Spitzenzeiten, gibt es eine Gasheizung.

Trotz Wegfall von Spielfläche durch den Turnhallen-Bau verbleibe ausreichend Freifläche, die Vorgabe von fünf Quadratmetern je Schüler laut Schulbau-Richtlinien werde weit überschritten, erklärte Müller. Er empfahl eine Neugestaltung der bisherigen, wenig attraktiven Freifläche. Die Kosten für die Turnhalle betragen rund 3,4 Millionen Euro.

Für Modernisierung und Umbau der Grundschule wird mit Kosten von rund 5,7 Millionen Euro gerechnet. Die Schule soll barrierefrei sein, der Aufzug ist zwischen Altbau und Fächerbau geplant. Im Dachgeschoss soll es Arbeitsräume für Lehrer und Schüler geben. Die bisherige Hausmeister-Wohnung soll zum Medien-Stützpunkt umgebaut werden. Das Schuldach soll neu gedeckt und gedämmt werden, auf dem westlichen Gebäude soll eine Photovoltaik-Anlage montiert werden.

Als dritten Standort einer Grundschule favorisierte der Architekt das städtische Gelände neben der Trendsportanlage, südwestlich des Bildungszentrums. Die notwendige Sporthalle entstehe direkt neben der Trendsportanlage, die zweizügige Schule auf der Wiese Richtung Westen. Eine spätere Aufstockung soll möglich sein.

Die Sprecher aller Fraktionen waren sich einig, dass dies ein schlüssiges Konzept für den Grundschul-Bereich sei und die Planungen möglichst rasch realisiert werden sollten.