Radmuttern an Anhänger gelöst

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montag, 17.15 Uhr, bis Dienstag, 7.15 Uhr, die Radmuttern an einem Anhänger gelöst, der auf einer Baustelle in der Heidbühlstraße stand. Nun ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, heißt es im Polizeibericht.

Der Täter lockerte die Radmuttern an den beiden Rädern der linken Fahrzeugseite. Nachdem der Fahrzeugeigner am Dienstagmorgen losfuhr, lösten sich die beiden Räder vom Anhänger, sodass dieser zur Seite kippte und hierdurch stark beschädigt wurde. Eines der gelösten Räder rollte noch gegen ein geparktes Auto und beschädigte dieses ebenfalls. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, schreibt die Polizei weiter. Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 600 Euro.