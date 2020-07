Radler verletzt sich bei Unfall schwer

Weil er einem Auto die Vorfahrt genommen hat, hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich Pfannenstiel in Markdorf schwer verletzt. Der Radler befuhr laut Polizei den Radweg in Richtung Leimbach, als er mit dem Wagen zusammenstieß. Er stürzte erst auf das Auto und im Anschluss auf die Straße.

Er musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 3000 Euro.