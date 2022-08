Radler mit Jagdmesser bedroht

Weil er sich am Dienstagabend am Ortsausgang Ahausen bedrohlich gegenüber zwei Pedelec-Fahrern verhalten haben soll, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 45-Jährigen. Kurz vor der Aachbrücke soll er, wie die Polizei schreibt, mit einem Jagdmesser hantierend auf die Radler zugegangen sein, woraufhin diese umgehend die Flucht ergriffen. Die verständigten Beamten stellten den ziemlich betrunkenen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung und nahmen ihn vorläufig fest. Sie beschlagnahmten ein Taschenmesser sowie ein Jagdmesser, das er offenbar kurz zuvor weggeworfen hatte. Aufgrund seines uneinsichtigen und aggressiven Auftretens und seines unberechenbaren Ausnahmezustandes nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Da sich der 45-Jährige auch im Streifenwagen nicht beruhigen ließ und um sich spuckte, kommen auf ihn, neben dem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, weitere Konsequenzen zu.