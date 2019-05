Beim Rangieren auf der Bahnhofstraße in Bermatingen hat der 39-jährige Fahrer eines Radladers am Montag gegen 11.45 Uhr ein Auto der Marke Seat übersehen. Er rammte das Auto mit der Schaufel des Fahrzeugs. Am Seat entstand dabei laut Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 6000 Euro.