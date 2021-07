Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mutmaßlich, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte, ist eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin am Sonntagabend gegen 18 Uhr gestürzt. Dabei hat sie sich laut Polizeibericht schwer verletzt.

Die Radfahrerin war auf dem Radweg der Ensisheimer Straße in Markdorf unterwegs und kam vom Weg ab. Ihr Rad touchierte dabei einen hohen Bordstein, woraufhin die 54-Jährige zu Boden stürzte. Die Frau, die zur Unfallzeit keinen Schutzhelm trug, erlitt Kopf- und Schulterverletzungen und musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.