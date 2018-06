Ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr auf der Hauptstraße in Markdorf stadtauswärts. An der Einmündung der von rechts einmündenden Kreuzgasse missachtete er die Vorfahrt eines einfahrenden Mercedes. Er prallte gegen den Wagen und stürzte.

Ein Rettungswagenteam brachte den Verletzten ins Klinikum nach Friedrichshafen. Am Fahrrad entstand laut Polizeibericht kein, am Mercedes rund tausend Euro Sachschaden.