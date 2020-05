Radfahrer ohne Helm schwer verletzt

Eine 31-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen in Bermatingen an der Einmündung Ahausener Straße / Schulstraße einen 75-jährigen Pedelec-Fahrer angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie beim Einbiegen in Richtung Salemer Straße den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und streifte das Pedelec mit dem vorderen rechten Kotflügel ihres Wagens. Durch den Zusammenstoß stürzte der ältere Mann auf den neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg und zog sich mehrere Frakturen zu. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.