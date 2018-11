Preise der Apfelolympiade verliehen

Strahlende Gesichter: Bürgermeister Georg Riedmann und Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft, haben am Montag die Preise der Apfelolympiade beim Apfelfescht in Markdorf und bei der Apfelschnitzjagd beim Aktionstag „Bermatinger Wald-Wiesen-Weg“ Ende September übergeben.

An beiden Tagen galt es, eifrig an verschiedenen Stationen Stempel zu sammeln. Gelohnt hat es sich für die Familie von Lenart Baumann aus Markdorf, die eine Kiste mit leckerem Apfelsaft gewonnen hat. Über eine Bodensee-Erlebniskarte für den Winter für vier Personen freut sich die Familie von Sabine Finkenzeller aus Ittendorf. Einen gut gefüllten Wanderrucksack für die ganze Familie hat Maria Löffler aus Oberuhldingen gewonnen. Die Familie von Diana Probst aus Bermatingen wird in den nächsten Wochen gemeinsam Essen gehen, sie bekamen einen Gutschein für ein Familien-Menü. Glückwünsche dazu gab es vom Bermatinger Bürgermeister Martin Rupp und Barbara Raeder von der Tourist-Information.